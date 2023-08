Felitto, viaggio da incubo per una famiglia bolognese: tradita dal gps, finisce in una strada sterrata con l'auto in panne

Brutta avventura per una famiglia di Bologna in vacanza nel Cilento. Il navigatore li fa immettere in una strada sterrata, dopo ore riescono ad evitare il peggio solo grazie all’aiuto di alcuni ragazzi del posto. La coppia, lui di Bologna, lei originaria di Felitto, domenica mattina decide di raggiungere da Ascea, dove stavano trascorrendo qualche giorno al mare, il paese di origine dell donna. Arrivati nel comune di Cannalonga inizia la loro disavventura.

Il navigatore li fa immettere in una strada sterrata al confine con Novi Velia. Un tragitto ben lontano da quello ufficiale per raggiungere Felitto. Per la coppia è l’inizio di un incubo. La donna peraltro è in attesa del secondo bimbo e in auto c’è anche il primo figlio di pochi anni. Sono le undici del mattino quando il marito, seguendo le indicazioni del navigatore, imbocca la strada sterrata. A un certo punto l’uomo capisce che la strada non può essere quella giusta e cerca di tornare indietro. Insiste troppo sull’acceleratore, che va a vuoto. La frizione dell’auto non regge e si brucia. La coppia va nel panico. Inizia a chiedere aiuto. Sul posto arrivano i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e i carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo. Subito i militari e i caschi rossi prestano soccorso alla donna e al bambino. Entrambi vengono accompagnati a Felitto. Per l’auto invece è necessario l’intervento di un carroattrezzi. La lunga giornata da incubo si chiude alle 18.30.