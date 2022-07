Aquara, in concerto “I Musicastoria” storica band popolare cilentana

Venerdì 29 luglio 2022, alle ore 21, riprendono i concerti d’estate di Villa Guariglia e raggiungono Aquara, trasformando per una sera gli spazi dell’azienda agricola “Cinzia Maucione” in un teatro naturale ed ospitare così il concerto de “I Musicastoria”. Gruppo di musica etnica del sud Italia, nascono nel 1996 per rivalutare e diffondere il patrimonio musicale popolare della Campania e di tutto il Sud. Grazie all'ascolto dei racconti orali degli anziani, il gruppo ha recuperato testi di nenie e canzoni popolari che rischiavano di scomparire. Domani sera con Raffaella Coppola, balli, voce e percussioni; Ciro Marraffa, mandolino, mandoloncello, chitarra battente e voce; Francesco Granozi, chitarra acustica e voce; Pietro Pisano, basso elettrico e voce riproporranno pezzi come “Brigante se more”, “Montemaranese”, “Tarantella de gargano”, “Canto dei sanfedisti” e tanti altri. Non mancherà in scaletta “Tu ca si femmena” pezzo con il quale hanno vinto nel 1998 il quarto festival inedito per Maria. L’elemento di forza del gruppo è la costante ricerca della radice di matrice storica che, attraverso attente rielaborazioni di antichi canti e reinterpretazioni di lavori cantautorali di artisti quali Roberto De Simone, la “nuova compagnia di canto popolare” e i “Musicanova” di Eugenio Bennato e Carlo D’Angiò, ha dato vita all’affascinante dicotomia tra tradizione e innovazione, fino a dar vita ad uno stile musicale proprio che da sempre contraddistingue il gruppo de I Musicastoria.

Si prosegue poi sabato 30 luglio, alle ore 21 con il gran finale di questa 25esima edizione con il concerto all’area archeologica di Fratte de “I solisti della Salerno sinfonietta” in “Nino Rota – La dolcevita del cinema” da Eduardo a Visconti e Monicelli, dalla musica colta ai successi con Fellini e Coppola. Il concerto avrà un preludio dalle tinte noir firmato dal “Salernonoir Festival” con “Le notti di Barliario”. Alle ore 19 i protagonisti del dialogo a quattro voci organizzato dall’associazione “porto delle nebbie” saranno Elvira Morena , Mauro Valentini , Marco Peluso e Lorena Lusetti.