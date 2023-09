Arrivano dall’America alla ricerca delle proprie origini e le trovano a Baronissi, in quel di Saragnano dove, a quanto dicono i documenti ufficiali rinvenuti, viveva la loro famiglia. Questa è la storia a lieto fine di due sorelle, Meryann e Bernardette, le quali hanno intrapreso un viaggio per scoprire da dove provenissero i propri antenati. Una storia bella da raccontare e ricordare. Ieri mattina hanno fatto visita a Baronissi due sorelle americane, Meryann e Bernardette, quest’ultima accompagnata dal marito Barry. Non è stata una “semplice” visita, ma un viaggio per ricercare le origini della propria famiglia e riavvicinarsi alle radici della propria storia familiare e culturale. Le due sorelle, accompagnate da un tour operator abruzzese specializzato proprio nel cosiddetto “turismo delle radici”, si sono messe sulle tracce della nonna Filomena Rocco, concittadina emigrata in America all’inizio del novecento. Le due donne hanno spulciato i libri di nascita, ancora scritti a mano, presso gli uffici dell’anagrafe, poi hanno visitato il cimitero e scoperto la zona dove verosimilmente, al numero 20, viveva la famiglia a Saragnano. Tanta commozione per le due sorelle che hanno ricostruito il proprio albero genealogico e, soprattutto, scoperto i luoghi in cui i loro antenati hanno vissuto, accompagnati anche dai volontari della Pro Loco. Un’accoglienza festosa e incuriosita anche da parte degli amministratori che sono stati ben felici di aver contribuito a riconnettere il legame di questa famiglia con la loro terra d’origine. La visita è poi proseguita in tutti i luoghi storici e sacri della città iniziando dalla Chiesa della Madonna del Carmelo, per proseguire verso la Chiesa del Santissimo Salvatore, poi in Comune e a concludere in bellezza si è giunti al grande Convento Francescano. Alle sorelle è stato donato anche il miele locale e tante immagini antiche di Baronissi.



