Battipaglia: Tagli al Pnnr: all'icontro dei Cinquestelle l'ex procuratore Antimafia Cafiero De Raho

Domane alle 11, presso la sala Vicinanza del Comune di Battipaglia, si terrà un importante dibattito organizzato dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle (M5S) di Battipaglia, in collaborazione con la Coordinatrice provinciale del M5S provincia di Salerno, Virginia Villani sul ruolo dell’ente locale nella prevenzione dell’illegalità.

«Il tema centrale del dibattito sarà "Tagli al PNRR - un favore alle mafie - il ruolo dell’ente locale nella prevenzione dell’illegalità.

In un momento in cui il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) offre risorse straordinarie per il progresso del nostro Paese attraverso investimenti in diversi settori e territori, diventa cruciale impedire che vengano meno i fondi per recuperare i beni confiscati alle mafie e manchino strumenti per aumentare la sicurezza nelle periferie delle nostre città». A dirlo è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle Salerno Virginia Villani.

L'incontro vedrà la partecipazione di eminenti figure, tra cui: Il Deputato alla Camera Federico Cafiero De Raho già Procuratore Nazionale Antimafia, il Sindaco di Battipaglia Cecilia Francese, la Senatrice del Movimento 5 stelle Anna Bilotti, il Senatore del Movimento 5 stelle Francesco Castiello, il Presidente della Commissione speciale aree interne e consigliere regionale Michele Cammarano e l’assessore al bilancio del Comune di Battipaglia Maria Catarozzo. L'evento sarà moderato da Carmine Galdi.

“Con la proposta di modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono stati apportati ingenti tagli, per circa 13 miliardi, ai progetti dedicati ai comuni" a dirlo è la Coordinatrice del Movimento 5 stelle Battipaglia Carmela Bufano. "Questa decisione ha sollevato numerose preoccupazioni e critiche da parte di diversi attori, tra cui amministratori locali, associazioni, e cittadini stessi. I tagli a questi progetti mettono in discussione la capacità dei comuni di soddisfare le esigenze della loro comunità e di favorire una crescita economica sostenibile a livello locale. Da questa preoccupazione nasce il convegno da noi organizzato”.