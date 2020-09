l figlio gli prosciuga la carta del reddito di cittadinanza, lui va dai carabinieri esasperato e pretende l’arresto del ragazzo. I carabinieri però arrestano lui per resistenza e lesioni. È quanto accaduto nel comune di San Marzano sul Sarno, giorni fa, quando un 55enne ha perso il controllo presso la stazione dei carabinieri, dove si era recato per lamentarsi di quanto aveva fatto il figlio. Il giovane, stando al racconto del padre, avrebbe prelevato tutti i soldi sulla carta del reddito di cittadinanza del padre, prima di restituirgliela. Una cosa che sarebbe accaduta più volte in passato, al punto da spingere l’uomo a pretendere l’arresto del figlio da parte dei militari. Questi ultimi avevano però riferito all’uomo di non poter intervenire, consigliandogli, dopo, di sporgere un’eventuale denuncia. Il genitore, A.A. avrebbe a quel punto perso il controllo, sbraitando contro i militari e uscendo all’esterno della stazione per tornare a casa. Qui sarebbe stato notato dal figlio, passato di li per caso in sella ad una bicicletta, con il quale avrebbe cominciato una discussione. Poi, l’avrebbe colpito con calci e pugni, facendo intervenire i carabinieri. Riportato l’uomo in caserma, una nuova aggressione, che il 55nne avrebbe consumato nei riguardi di un maresciallo, colpito al volto con un pugno. Ancora prima, avevo fatto resistenza sempre ai militari, che gli avevano impedito di colpire il ragazzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA