Generazione Z e povertà educativa, a Mercato San Severino nasce il progetto Zoomers: laboratori digitali per 700 giovanissimi

Combattere la povertà educativa con laboratori dedicati a giovanissimi tra gli 11 e i 17 anni: il Comune di Mercato San Severino scende in campo e tende una mano alla Generazione Z.

«Questi ragazzi - spiega il sindaco Antonio Somma - sono nati e cresciuti all’indomani dell’attacco alle Torri Gemelle, in un mondo minacciato dal cambiamento climatico e dalla cronica mancanza di lavoro e di prospettive: ai cosiddetti zoomers, minori con età compresa fra gli 11 ed i 17 anni, fragili e vulnerabili, spesso alle prese con il disagio sociale che si riverbera sulla vita educativa e scolastica, destiniamo un progetto coordinato dal Consorzio Sociale Valle dell’Irno Ambito S6 di cui il Comune di Mercato San Severino fa parte».

Il progetto Zoomers si articolerà in una serie di interventi socio-educativi legati in particolar modo a momenti laboratoriali sul web, sui social, sullo sport. «L’obiettivo è accompagnare questi ragazzi verso un percorso di fuoriuscita dalla condizione di svantaggio – spiegano il sindaco Antonio Somma ed il consigliere delegato alle politiche sociali Giuseppe Albano – sia attraverso un valido supporto psicologico, sia soprattutto attraverso attività che portino alla loro attenzione un uso consapevole e produttivo delle dinamiche digitali della loro generazione: internet ed i social in primis. In una comunità solidale ed equa, nessuno deve rimanere indietro e lo sforzo che intendiamo fare è quello di cementare sempre di più la coesione sociale, recuperando e reinserendo nel tessuto i giovani con problematiche più o meno gravi. I ragazzi – conclude Somma – hanno bisogno di non sentirsi soli, hanno bisogno di fiducia e di relazioni sane».

La nuova misura welfare sarà destinata a 700 minori, residenti in uno dei Comuni dell’Ambito S6, e le attività dureranno 24 mesi.