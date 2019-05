Venerdì 3 Maggio 2019, 19:53

Emilia David, la donna che il giorno di Pasquetta fu accoltellata dal suo ex amante per gelosia, domani tornerà a casa. Dopo giorni di ricovero, i medici - che hanno sciolto la prognosi qualche giorno fa - ritengono che le sue condizioni di salute siano in ripresa. Di qui la decisione di dimetterla.Il suo aggressore, Giuseppe Ingenito, è stata invece subito arrestato e spedito in carcere a Fuorni con pesanti capi di imputazione: omicidio pluriaggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, violenza privata e porto abusivo d’arma in luogo pubblico. L'uomo, al suo attivo, ha già una condanna per stalking ad un anno. Pena che gli fu inflitta dai giudici siciliano.L'aggressione avvenne il giorno di Pasquetta in via generale Clark. Ingenito l'aspettava all'usicta da lavoro, armato con un enorme coltello. Quando vide la donna in compagnia di un altro uomo, scese urlando dall’auto, davanti allo sguardo di tante persone di rientro dalla gita fuori porta, entrò nell’abitacolo dell’altra vettura e la colpì pita con una unica coltellata al cuore. La scena fu notata da un carabiniere libero dal servizio, in organico alla tenenza di Melito di Napoli, il quale subito intervenne credendo, in un primo momento, che si trattasse di una lite. Quandolo strattonò per allontanarlo dall’auto, vide che aveva in mano il coltello sporco di sangue. È stato allora che Emilia aprì lo sportello e scese dall’auto. Ma aveva perso già tanto sangue e come mise i piedi a terra si accasciò.