Dieta mediterranea e japan food, gemellaggio ad Eboli

Una combinazione di tradizioni culinarie, due modelli alimentari riconosciuti dall'Unesco come patrimonio culturale immateriale dell'umanità, la Dieta Mediterranea nel 2010 e quella giapponese nel 2013, si «sposeranno» il prossimo 29 marzo in Campania, grazie ad un’idea di Alma Seges che nella sua sede ad Eboli ospiterà la delegazione di ristoratori conosciuti al Foodex Japan di Tokyo. Dopo il tour aziendale è previsto un aperitivo fusion, a cura dello chef stellato Gennaro Esposito che realizzerà un gemellaggio di sapori, tra prodotti della Piana del Sele e topic del Japan food trends. Il simbolo di questo incontro saranno le colombe artigianali preparate con i frutti della Piana del Sele, top di gamma della linea Alma Seges Food per Pasqua: un segno di amicizia ben augurale per volare insieme sui mercati esteri.

«Abbiamo deciso di proporre all’Europa e ai mercati orientali prodotti interessantissimi a base di frutta e verdura, trasformati e confezionati ma lavorati con metodi artigianali. Un’agricoltura moderna e innovativa - spiega il presidente Aristide Valente - che porta con orgoglio il nome e la storia della Piana del Sele».