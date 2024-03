Eboli, uccide il padre a coltellate: arrestato un 47enne con problemi psichici

Un uomo di 47 anni, Vincenzo Santimone, a quanto risulta con problemi psichici, ha ucciso il padre 76enne, Riccardo. L'omicidio questa sera a Eboli, in via Bartolo Longo, al Rione della Pace. La vittima è stata sgozzata con un coltello da cucina, per motivi ancora da chiarire, al termine di una lite. L'anziano ha percorso qualche metro e poi è deceduto, finendo violentemente sul pavimento vicino al bagno. È stato ritrovato in una pozza di sangue.

Il 47enne è stato tratto in arresto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia allertati da alcuni residenti impauriti dalle urla provenienti dall'abitazione dell'uomo. In casa c'era anche l'anziana madre dell'omicida, allettata e in preda alla disperazione. Vincenzo Santimone, dopo il delitto, ha chiamato il fratello.