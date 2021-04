Eboli, sfruttamento di manodopera clandestina in azienda agricola: un denunciato

Il titolare di un'azienda agricola nella Piana del Sele, in provincia di Salerno, è stato denunciato per sfruttamento di manodopera clandestina e violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso di un controllo dei Carabinieri della compagnia di Eboli è emersa la presenza, all'interno dell'azienda, di 6 lavoratori «in nero», di cui 5 extracomunitari e tra questi uno risultato clandestino sul territorio italiano.

I lavoratori venivano reclutati illecitamente e utilizzati in condizioni di sfruttamento dal titolare dell'azienda agricola. Gli stessi erano costretti a lavorare senza essere stati sottoposti a visita medica preventiva, senza alcuna formazione e informazione sui rischi inerenti l'attività lavorativa e senza che fossero stati dotati di dispositivi di protezione individuale. I militari hanno elevato sanzioni per oltre 50mila euro e hanno disposto la sospensione dell'attività, sia per violazioni al protocollo anti Covid che per l'impiego di lavoratori in nero.