Ruba merce al Decathlon, aggredisce i vigilantes e viene arrestato

Ha messo a segno un furto al Decathlon di Montecorvino Pugliano e per fuggire via ha aggredito il personale addetto alla sicurezza ed è stato arrestato. A fermare il ladro, 27enne, ieri sera sono stati i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, che hanno tratto in arresto il malvivente ed hanno recuparato la refurtiva del valore di 100 euro.

Il ladro ha strattonato ed aggredito i vigilantes in servizio allo store di articoli sportivi ma è stato subito arrestato per furto con scasso e rapina impropria.