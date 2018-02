Sbarca a Napoli Alessia D'Alessandro: chi è la ricercatrice italo-tedesca del M5S che sfiderà il «sindaco delle fritture»

Giovedì 1 Febbraio 2018, 19:07 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2018 19:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le hanno eretto intorno un muro di silenzio tanto intenso da far addirittura sparire il suo profilo Facebook. Fino a farla comparire in foto, in treno, immortalata accanto al deputato salernitano Angelo Tofalo. Che è andato ad accogliere a Malpensa la candidata italo-tedesca su cui il M5S punta per sconfiggere Franco Alfieri, il fedelissimo del governatore campano Vincenzo De Luca. Alessia D'Alessandro, apparsa in un primo momento come una collaboratrice della Merkel, alla fine, l'ha presentata lui attraverso i social. E con la cancelliera, come precisato dagli stessi tedeschi, pare abbia poco a che fare.«Vi presento Alessia D’Alessandro, una ragazza giovane, curiosa e preparata con un’importante esperienza all’estero. Come ha fatto Alessia a diventare la candidata all’uninominale nel collegio di Agropoli? Ha semplicemente risposto all’appello fatto qualche settimana fa da Luigi Di Maio inviandoci una email in cui proponeva la sua storia ed il suo Curriculum Vitae. È stata poi selezionata tra le candidature che si sono messe a disposizione del nostro progetto», scrive il membro del Copasir. «Dopo averla conosciuta di persona qualche settimana fa sono ancora più convinto che sia stata la scelta giusta e sarà un onore ed un vero piacere poter lavorare con lei per scardinare la cultura delle “fritture di pesce” e dei “belli a papà” da questo territorio».Dunque, la presentazione, non senza un attacco alla stampa italiana rea, in realtà, solo di aver verificato le parole dell'aspirante premier pentastellato Luigi Di Maio. «Alessia ha solo 27 anni e vive a Berlino, città in cui ha ricoperto fino a ieri la posizione di referente della direzione nel Consiglio Economico della CDU per quasi un anno. Si è occupata in pratica del coordinamento di circa 22 Commissioni, dai temi di politica nazionale a quelli di livello europeo e relazioni internazionali. Una ragazza intelligente e ambiziosa che si è rimboccata le maniche per ottenere un contratto a tempo indeterminato in una posizione che le avrebbe consentito presto di accrescere le proprie competenze e costruirsi un futuro importante», scrive Tofalo.«È di nazionalità italo-tedesca, ha studiato e parla fluentemente, italiano, tedesco, francese ed inglese, oltre a conoscere bene anche la lingua spagnola. Nata e cresciuta a Napoli, dove ha frequentato le scuole fino al raggiungimento della maturità, risiede a Castellabate, in provincia di Salerno, dove trascorre diverse settimane all’anno in particolare in estate. Ha lavorato anni fa anche a Palazzo Belmonte dove ha fatto uno Stage come Junior F&B Accountant». Fin qui la presenza in Italia. Poi la partenza per il Paese della madre. «Successivamente ha conseguito un Bachelor of Arts alla Jacobs University a Brema (Germania) in Global Economics e Management. Un corso interamente insegnato in lingua inglese. Durante il suo percorso di studi è stata l’unica ed essere scelta per un Erasmus di 6 mesi a Parigi all'Università Science Pò dove ha potuto approfondire gli studi di scienze politiche. A laurea conseguita si è traferita a Berlino conseguendo un master in Public Policy alla Hertie School of Governance».Tofalo riporta anche l'incipit della mai che la giovane gli ha indirizzato qualche settimana fa: «Leggo sulla stampa italiana che il M5S è alla ricerca di giovani preparati, anche in economia, per le prossime elezioni politiche - le parole della D'Alessandro - per cui faccio presente la mia disponibilità a collaborare con l'esperienza legata all'economia europea e internazionale di cui studio ogni giorno le diverse problematiche e le possibili soluzioni».Tutto semplice, pare. Ma allora, perché finora tanto mistero?