M5S, dalla Merkel agli shooting: â€‹spuntano le foto sexy di Alessia D'Alessandro

Sabato 3 Febbraio 2018, 13:55 - Ultimo aggiornamento: 03-02-2018 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo curriculum è notevole. Tanto che, a Salerno, il M5S ha deciso di puntare su di lei per sconfiggere, nel collegio di Agropoli, il sindaco Pd «delle fritture di pesce» Franco Alfieri. Ma di Alessia D'Alessandro notevole è pure la bellezza. E ad accorgersene, cinque anni, è stato il fotografo francese Marc Richet. È stato lui a immortalare l'aspirante deputata cinquestelle senza veli in un servizio fotografico ancora oggi pubblicato sulla pagina Facebook dell'artista parigino. Alessia, ai tempi dello shooting, aveva 22 anni.Da allora, di acqua ne è passata sotto ai ponti. La giovane ha conseguito un Bachelor of arts alla Jacobs University a Brema, in Germania, in Global economics e management. Durante il suo percorso di studi è stata scelta per un Erasmus di 6 mesi a Parigi all'università Science Pò, dove ha approfondito gli studi di scienze politiche. E forse proprio alla sua permanenza a Parigi risalgono le foto di Richet. Dopo la laurea, la D'Alessandro si è traferita a Berlino conseguendo un master in Public policy alla Hertie school of governance. Oggi l'italo-tedesca, residente a Castellabate ma che ha lavorato a Berlino come referente della direzione nel Consiglio Economico della CDU fino a qualche giorno fa, ha deciso di sposare il progetto del M5S.La sua bellezza, immortalata senza veli, non dovrebbe essere un ostacolo per la D'Alessandro. Del resto, pure Mara Carfagna, campana anche lei, aveva posato allo stesso modo prima di darsi alla politica. Circostanza che non le ha impedito di diventare ministro e lagare il suo nome a una legge.