Lunedì 25 Marzo 2019, 06:30

L’Asl rischia di perdere, tra ospedali e servizi territoriali, tra le 530 e le 560 unità, prevalentemente tra gli operatori del comparto, nel corso del 2019. A lanciare l’allarme sono le parti sociali, che tornano a chiedere al commissario straordinario Mario Iervolino l’avvio di un concorso unico per tutte le figure professionali carenti. Piano di fabbisogno di personale. Attraverso un puntuale dossier il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, ha passato al setaccio tutti i vuoti che si dovrebbero venire a creare, tra piano di fabbisogno di personale dichiarato dalla stessa azienda sanitaria, pensionamenti per limite d’età, quota 100 e opzione donna. Nello specifico l’Asl Salerno, con la deliberazione 261 del 31 ottobre 2018, ha provveduto a determinare il fabbisogno triennale di personale 2018 – 2020, il cui ammontare totale è di 846 unità a vario titolo individuate. Successivamente la stessa azienda sanitaria Salerno ha prodotto le linee guida per l’assegnazione del budget per il fondo disagio anno 2019, da cui si evince una perdita secca di personale di comparto da 5534 unità del 2016 a 5146 unità del 2019, pari ad un saldo negativo di 388 unità di personale. Il totale delle tre aree di comparto individuate nel piano triennale del fabbisogno (area sanitaria, area tecnica, area amministrativa), però, ammontava a 418 unità, con una differenza di 30 unità rispetto al budget per il fondo disagio.