Lunedì 19 Agosto 2019, 16:21 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2019 16:38

Era uscito di casa facendo perdere le sue tracce per tre giorni. Grande l'apprensione dei familiari che si erano subito messi alla ricerca diffondendo foto ed appelli anche tramite le piattaforme social. Raffaele Frecentese è stato rintracciato a Frattamaggiore dai carabinieri della stazione di Sarno, agli ordini del comandante Toni Vitale e arrestato. L'uomo, infatti, quando si è allontanato da casa era in regime di arresti domiciliari per vari reati. Il 50enne si trova ora nel carcere di Fuorni e, potrebbe essere processato anche per evasione.