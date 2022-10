Escursionisti in difficoltà sul Sentiero degli Dei: soccorsi due turisti stranieri

Due soccorsi per trauma e malore sul Sentiero degli Dei, il suggestivo percorso montano che unisce Positano con Agerola. Sono stati operati dalla squadra territoriale del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania allertata dalla Centrale Operativa del 118 di Salerno.

Gli specialisti sono intervenutilungo il percorso dove una donna inglese di 66 anni cadendo aveva riportato la frattura della caviglia destra. Raggiunto il punto dove era già presente l'equipaggio del 118 gli specialisti del Cnsas sono stati allertati per un malore poco oltre.

Allertata l'eliambulanza del 118 che ha calato in zona con il verricello il medico e l'operatore del Soccorso Alpino e Speleologico in forza all'equipaggio del mezzo aereo, è stata così recuperata la 66enne infortunata alla caviglia mentre i due francesi sono stati riaccompagnati a valle dall'equipe del 118 e dagli operatori del Cnsas.

Fortunatamente per loro non è stato necessario il ricovero in ospedale. La donna inglese, invece, è stata trasportata presso il Ruggi di Salerno dove è stata sottoposta ad accertamenti.