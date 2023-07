Ex ospedale Villa Malta di Sarno, ok alla trasformazione in casa di comunità coi fondi del Pnrr

L'ex ospedale Villa Malta di Sarno sarà ristrutturato e riconvertito in Casa di comunità. Lo stabilisce una delibera dell'Asl di Salerno. I lavori di ristrutturazione sono finanziati con i fondi del Pnrr attraverso l'Unione Europea, il Ministero della Salute e la Regione Campania.

Le case di comunità sono le nuove strutture socio-sanitarie che entreranno a fare parte del servizio sanitario regionale e sono previste dalla legge di potenziamento per la presa in carico di pazienti affetti da patologie croniche. Le case di comunità, distribuite in modo capillare sul territorio, costituiscono un punto di riferimento continuativo per i cittadini, che possono accedere gratuitamente alle prestazioni sanitarie erogate.

Si tratta di strutture polivalenti che garantiscono funzioni d’assistenza sanitaria primaria e attività di prevenzione. All’interno di queste strutture sono presenti équipe di medici di medicina generale, pediatri, medici specialisti, infermieri e altri professionisti della salute (tecnici di laboratorio, ostetriche, psicologi, ecc.) che operano in raccordo anche con la rete delle farmacie territoriali. Le case di comunità costituiscono il punto di riferimento continuativo per la popolazione: qui è possibile trovare un punto unico di accesso, accoglienza, informazione e orientamento del cittadino, che opera in stretto contatto con le Centrali operative territoriali (COT). Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Sarno Giuseppe Canfora.