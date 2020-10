Far west a Serre. Due giovani hanno esploso alcuni colpi di pistola contro un contadino che stava arando il suo appezzamento di terreno. I carabinieri sono riusciti ad individuare i malviventi, entrambi ebolitani, che hanno esploso i colpi di pistola e fortunatamente non hanno raggiunto il contadino e li hanno denunciati a piede libero. A casa dei due giovani i carabinieri hanno rinvenuto la pistola e le munizioni usate per intimidire il contadino e due fucili.

Le armi da fuoco e le munizioni sono state seuqestrate. Gli investigatori hanno appurato che tra i due giovani, che hanno esploso i colpi di pistola, e il contadino c'erano vecchi dissapori.

Ultimo aggiornamento: 13:39

