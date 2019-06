Domenica 2 Giugno 2019, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2019 07:32

È stato fissato il giudizio d’appello per il barbiere Salvatore Siani, il 49enne di Cava che lo scorso 22 gennaio uccise la moglie, Nunzia Maiorano, con oltre 40 coltellate. In primo grado, l’uomo era stato condannato a 30 anni di carcere, al termine del rito abbreviato dinanzi al gup del tribunale di Nocera Inferiore. Una sentenza appellata dal difensore dell’imputato, l’avvocato Agostino De Caro. Ora, la Corte d’Assise d’Appello di Salerno ha fissato per il 13 e il 20 gennaio prossimo, le due udienze utili per il secondo giudizio. Tra le parti civili, oltre alla famiglia della donna, ci sono anche il Comune di Cava e l’associazione «Frida contro la violenza di genere», assistiti dai legali Antonino Cascone e Carmela Novaldi. Nunzia aveva 41 anni. Quel giorno, era in casa della madre e preparava il latte al più piccolo di tre figli avuti con Siani. Quest’ultimo, aveva portato gli altri due a scuola. Poi raggiunse la moglie in casa. L’aggressione sarebbe maturata dopo una discussione con la donna.