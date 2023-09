È stato condannato a 24 anni di reclusione il 33enne Filippo Ferlazzo che, nel luglio dello scorso anno, a Civitanova Marche, uccise a mani nude l’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu. Ferlazzo che è nato e ha vissuto a Salerno fino a pochi anni fa si era stabilito nelle Marche da poco, insieme alla sua compagna. Quando sulla sua strada, la mattina del 29 luglio 2022, ha incontrato Alika stava uscendo da un supermercato, la richiesta di elemosina avanzata dall’ambulante suscitò in lui una furia omicida: prima lo aggredì con la stampella che Alika usava per camminare, poi gli salì addosso schiacciandogli a terra testa e collo.

Ieri laha condannato Ferlazzo a 24 anni per il reato di omicidio volontario aggravato. «La sentenza ha messo un punto fermo a questa drammatica vicenda - commenta il procuratore della Repubblica di Macerata, Giovanni Fabrizio Narbone - e cioè che si è trattato di une non preterintenzionale (come richiesto dalla difesa del 33enne nda). Un riconoscimento importante per la». Ora bisognerà attendere ledella sentenza cui potrebbe seguire un ricorso. Nel corso della requisitoria finale il pubblico ministeroaveva chiestomentre il legale della difesa, l’avvocato- che ha scelto il rito ordinario - ha puntato sulla perizia di parte che vedrebbe Ferlazzo affetto da un. Risultanza contraddetta dall’esame richiesto dai giudici che aveva stabilito la capacità di intendere e di volere dell’imputato. I giudici non hanno accolto la richiesta dell’ergastolo e hanno concesso leapplicando la pena massima: 24 anni. Nel corso dell’arringa finale l’avvocato Bizzarri aveva chiesto per il 33enne unarifiutata perché non ci sarebbero «elementi sufficienti per valutare un’uscita dal carcere». «Ho avuto», avrebbe invece commentato Ferlazzo. Commento - sostiene il suo difensore - «dovuto la fatto che era, ove fosse stato dato l’ergastolo, di 30 anni. Una battuta che vale per quello che vale». Per quanto attiene il risarcimento è stata concessa una provvisionale die 40mila euro ciascuno agli altri membri della famiglia ammessi come parti civili.«Si accettano le sentenze - commenta, legale di parte civile che ha assistito la moglie e i familiari di Alika - attenderemo le motivazioni per capire come siano state concesse le attenuanti generiche, anche se ilè particolarmente complesso come delineato dalla perizia psichiatrica». In aula c’era anche Charity Oriakhi, la moglie del nigeriano, costituitasi parte civile assieme al figlio minorenne. La donna, particolarmente scossa, ha ripetuto più volte di «» la condanna.Che Ferlazzo non fosse una persona del tutto sana era emerso con lampante chiarezza già diversi anni fa quando, tra le altre cose, subì almeno une fuche temeva per la propria incolumità. A Salerno era un volto noto, anche artista conosciuto con lo pseudonimo di. Di lui, però, non si ricordano solo i quadrima anche una certa tendenza asin dal liceo, ha frequentato il Tasso e il Severi, e nella movida cittadina. Noti anche i suoi problemi di