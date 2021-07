Partito il tour di «Occhio alla lontra» contro le Fonderie a Buccino

È iniziato il tour dell'associazione territoriale Occhio alla lontra, costituita nell'area Sele, Tanagro e Alburni, presieduta da Angelo Cariello, per fronteggiare le emergenze ambientali, ad iniziare dalla delocalizzazione delle Fonderie Pisano a Buccino e dall'insediamento della Buoneco nella stessa area. Il primo appuntamento a Sicignano degli Alburni, con tanti cittadini che hanno partecipato per ascoltare il lungo viatico delle cose accadute in quasi quadi anni e per capire cosa accadrà, tra ricorsi ed azioni dei cittadini oggi coinvolti direttamente.

Un tour per sensibilizzare e, contemporaneamente, far sottoscrivere una petizione per il no alle Fonderie. Gli appuntamenti si susseguiranno per tutta l'estate nei Comuni dell'area. Un'attività che va di pari passo a quella istituzionale dei Comuni e dei ricorsi presentati sugli atti prodotti tra Tar e Consiglio di Stato.