Funzionario condannato risarcisce di 85mila euro il Comune

Lunedì 3 Settembre 2018, 17:38

Incentivi erogati indebitamente su progetti e condoni, l’ex funzionario, Antonio Marano, rimborsa il Comune di Sarno. Ben 85 mila euro all’ente. Era stato respinto lo scorso aprile dalla Corte dei Conti di Roma l’appello proposto dall’ingegnere che è stato ritenuto responsabile del danno al Comune, in conseguenza di irregolarità nella gestione di somme liquidate ai dipendenti a titolo di incentivo. “Sono soldi dei cittadini sarnesi. - dice l’assessore al contenzioso, Eutilia Viscardi - Nei prossimi giorni continueremo nell'azione di recupero nei confronti anche degli altri, ancora inadempienti. Sono felice per i cittadini perchè dopo 4 anni di lavoro l'avvocatura ora sta svolgendo il compito con precisione, professionalità e competenza paragonabile ad un ufficio legale di una grande impresa. Vorrei fare i complimenti al Servizio Avvocatura, guidato dalla dottoressa Clelia Buonaiuto con l'avvocato Michela D'Acunto, la signora Lorella Paciullo, ed all’avvocato Ketura Chiosi, legale dell'ente, in particolare, perchè con un'azione stragiudiziale e senza spese, il Comune di Sarno ha recuperato la somma di ottantacinquemila euro dovuta da un ex dipendente comunale, in virtù di una sentenza della Corte dei Conti".