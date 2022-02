Giallo per la morte in casa di un 60enne: ieri era stato nell'ospedale di Polla

Un sessantenne di Auletta è stato trovato morto in casa in località di Tufariello. A trovarlo il fratello. Ieri, secondo quanto sta emergendo in questi minuti l'uomo, un ambulante, sarebbe stato in ospedale al "Luigi Curto" di Polla, per alcuni problemi fisici.

È tornato a casa - si cercherà di capire se dimesso o in accordo con i medici - e ha perso la vita nella notte. I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Roberto Bertini hanno sequestrato le cartelle cliniche e la salma è stata sottoposta a sequestro. Al Pronto soccorso è stato sottoposto a tutti gli accertamenti nella giornata di ieri.

Da quanto emerge ieri pomeriggio non c'era posto in contumacia (il luogo dove ricoverare in attesa dell'esito del tampone) di Polla ed è stato rimandato a casa in attesa dell'esito del tampone. Nella notte è morto.