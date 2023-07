Giffoni Next Generation: al via la IX edizione tra talk e workshop

Si alza il sipario sulla nona edizione di Giffoni Next Generation, la rassegna all'insegna dell'innovazione promossa da Giffoni Innovation Hub all'interno del Giffoni Film Festival. Dal 20 al 29 luglio la Multimedia Valley sarà crocevia di giovani talenti pronti a immergersi nel mondo delle nuove tecnologie, della cultura digitale, dei nuovi linguaggi e della creatività. Una full immersion che vedrà il suo momento cloo il 29 luglio con il “Summit sul futuro delle produzioni audiovisive: innovazione nell'ambito delle industrie creative e dell'entertainment”.



Con Giffoni Next Generation 2023 torna anche il Giffoni Dream Team composto da 26 under 30, 14 ragazze e 12 ragazzi con un'età media di 25 anni, provenienti da tutta Italia con competenze trasversali. Tra panel, mentorship, Innovation Talk all'interno delle Giffoni Impact, presentazioni in anteprima delle produzioni audiovisive di Giffoni Innovation Hub, workshop, i «dreamers» avranno l'opportunità di entrare in contatto con importanti figure istituzionali, ceo di grandi aziende, startupper e imprenditori con i quali confrontarsi su temi

chiave quali sostenibilità, branded entertainment, tutela dei minori rispetto all'utilizzo dei media, nuove professioni, evoluzione del mercato del lavoro e applicazione delle nuove tecnologie al cinema e alla musica.

I 26 dreamers, dal 20 al 29 luglio, risponderanno alle sfide lanciate dal Gruppo Siram-Veolia e da Giffoni Innovation Hub lavorando ai brief proposti.

Il primo legato ad un piano di comunicazione ad hoc sull'efficientamento energetico della pubblica amministrazione e sulla decarbonizzazione dei processi in tutela dell'ambiente, il secondo pensato per mettere alla prova i dreamers sul piano dell'inventiva.

Gli si chiede, infatti, di ideare e proporre nuove soluzioni digitali. Ad accogliere i dreamers, e a consegnargli il kit del Giffoni Dream Team 2023 e le maglie di Blowhammer che vestirà i giovani dreamers, saranno i founder di Giffoni Innovation Hub Antonino Muro, Luca Tesauro e Orazio Maria Di Martino con Jacopo Gubitosi, general manager Giffoni Experience.