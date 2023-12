Atena Lucana: incidente sull'autostrada, muore il conducente di un'autocisterna

Incidente mortale sull’A2 del Mediterraneo poco prima dello svincolo di Atena Lucana lungo la corsia Nord. Un’autocisterna, per cause in corso di aggiornamento, è uscita fuori strada.

Ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato al sinistro. Nell’incidente ha perso la vita il conducente dell’autocisterna. Il traffico è completamente bloccato. Sul posto la Polizia Stradale di Sala Consilina, i Vigili del Fuoco di Sala Consilina, le ambulanze del 118 ed il personale Anas.