Hashish nel pacchetto di sigarette nel bagno della scuola

I carabinieri durante un'ispezione con l'ausilio delle unità cinofile hanno rinvenuto hashish in un istituto scolastico superiore a Buccino. La droga, 1,5 grammi di hashish, era contenuta in un pacchetto vuoto di sigarette ritrovato dai carabinieri in un bagno. I controlli sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Buccino e della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli, che indagano nei confronti di ignoti.