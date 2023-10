Capaccio Paestum, Ettore Bellelli alla guida di Coldiretti Campania

Ettore Bellelli, presidente di Coldiretti Salerno, imprenditore agricolo di Capaccio, è il nuovo presidente regionale di Coldiretti. Succede a Gennarino Masiello. Il nuovo Presidente di Coldiretti Campania è stato eletto stamattina nel corso dell'assemblea presieduta dal direttore regionale Salvatore Loffreda, che ha eletto anche il Consiglio direttivo che reggerà l'organizzazione per il prossimo quinquennio. Bellelli, 54 anni, già assessore del Comune di Capaccio, allevatore, conduce due aziende agrituristiche di famiglia nei pressi dei templi di Paestum con allevamento bufalino ed equino. Da subito con le idee chiare, il neo presidente ha affermato che tra i primi obiettivi c'è quello di lavorare ad un contratto unico del latte su scala regionale, per garantire più tutele agli imprenditori. Inoltre la totale vicinanza alle grandi, medie ma soprattutto piccole imprese che per il nuovo presidente rappresentano un ruolo strategico di presidio sui territori, dando un contributo importante in termini ambientali, di ecosostenibilità e di contrasto allo spopolamento.

Le sue prime parole sono state: «Sono onorato di assumere questa carica perché Coldiretti è una forza sociale in grado di stare al passo con le aziende e di dare risposte concrete»