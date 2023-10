Salerno, l'Anm si schiera con la giudice di Catania Iolanda Apostolico

La giunta esecutiva distrettuale dell'Anm di Salerno esprime piena solidarietá alla collega Iolanda Apostolico, associandosi integralmente al comunicato emesso dalla Giunta esecutiva dell’Anm di Catania. «Un provvedimento emesso da un giudice nell'esercizio delle sue funzioni non puó essere oggetto di censure che, per toni e contenuti, si risolvono in un ingiustificato attacco personale e nell'occasione per delegittimare la magistratura che lavora applicando la legge nel rispetto della Costituzione e della normativa europea - si legge nella nota - Non si tratta di legittima critica ad un provvedimento giurisdizionale (impugnabile nelle forme di legge), ma di accuse gravi contro un giudice della Repubblica Italiana tacciato di rappresentare "un pezzo d'Italia che favorisce l'immigrazione illegale...contro il Governo" che, infatti, preannuncia interrogazioni parlamentari per "chiedere conto del comportamento del giudice" dimenticando, invece, che i giudici sono soggetti soltanto alla legge».

La Ges di Salerno auspica un tempestivo intervento della Giunta Esecutiva Centrale a tutela della collega e dell’indipendenza della magistratura.