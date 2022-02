Morto Italo Malzone, ex primario di Rianimazione: era positivo al Covid

Lutto a Polla e nel mondo della Sanità del Vallo di Diano per la morte di Italo Malzone, professionista e medico stimato di di Polla. Ex primario nell'ospedale "Luigi Curto", nel reparto di Rianimazione, Malzone è spirato nell'ospedale di Scafati dove era ricoverato in quanto positivo al Covid. Le sue condizioni cliniche erano già serie prima del contagio. Aveva 88 anni. Una vita vissuta per il mondo sanitario del territorio, al servizio degli altri e molto stimato da colleghi e cittadini.