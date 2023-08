Tre incendi in poche ore nel Vallo di Diano: due roghi sono di natura dolosa

Tre incendi in 12 ore nel Vallo di Diano. Primo rogo di sterpeglie e primo intervento della squadra anti incendio boschivo della Comunità montana a Casalbuono. L'incendio, sicuramente di origine dolosa, è divampato a ridosso della strada per poi proseguire. Le fiamme, nonostante il clima caldo e ventilato, sono state circoscritte. Gli addetti all'Avvistamento Incendio Boschivo allertati dalla Sala Radio della Comunità Montana Vallo di Diano supportati anche dai vigili del fuoco hanno spento il rogo, mettendo in sicurezza il tratto stradale ostacolato dal fumo dei rovi e della sterpaglia secca.

Nella notte in località Ze Maddea-Ringo a Caggiano si è registrato un altro incendio. Diversi ettari di vegetazione sono andati distrutti ma grazie alla prontezza dei cittadini, i quali hanno avvertito le autorità, l’incendio è stato spento dai volontari della Gopi Anpas e dai vigili del fuoco di Sala Consilina.

Anche in questo caso si presume che l’accaduto sia di natura dolosa e si sta procedendo a esaminare le immagini del sistema di video sorveglianza per individuare i responsabili.

Ultimo incendio in ordine di tempo, in mattinata: il rogo ha distrutto un fienile a Sassano. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco di Sala Consilina guidate dal caporeparto Eugenio Siena. I quali poi hanno anche spento un incendio a Padula, in fiamme è andata un'auto.