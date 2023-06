Attimi di paura questa mattina in un cantiere edile a Capaccio, dove, per cause ancora da accertare è divampato un incendio. L'allarme scattato intorno alle cinque.

Sul posto immediato l'arrivo di una squadra del vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli.

Sono in corso accertamenti per stabilire la causa del rogo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. L'area è stata messa in sicurezza.