Sarno, inciampa in una buca al cimitero, muore mesi dopo: comune citato per danni

Aveva rimediato una violenta caduta nel cimitero a Sarno, inciampando in una buca. A seguito di due interventi nei mesi successivi, poi, aveva perso la vita. Aveva 80 anni. Ora la famiglia ha citato in giudizio il comune di Sarno per un risarcimento dei danni. L'episodio risale al 2019, quando un'anziana riportò una ferita alla gamba dopo essere caduta all'interno del cimitero cittadino, fratturandosi il femore.

Durante il periodo di ricovero in ospedale non furono riscontrati episodi di malasanità, con il decorso corretto secondo l'esito di una consulenza medico legale.

Prima dell'incidente, inoltre, la donna era in buone condizioni. Il Comune di Sarno è stato citato in giudizio dai figli dell'anziana, in qualità di eredi, per un risarcimento dei danni. Il giorno dell'infortunio l'anziana inciampò in una buca, coperta da erba e non segnalata, finendo a terra. Era il 10 agosto del 2019.

La donna fu soccorsa e trasferita in ospedale, a Sarno, con la diagnosi accertata di una frattura pertrocanterica del femore sinistro. Successivamente fu sottoposta ad intervento chirurgico, quindi dimessa dopo alcuni giorni, con prescrizione di un periodo di rieducazione motoria di oltre un mese. Diversi mesi dopo dall'intervento cadde nuovamente in casa e ritornò in ospedale. Qui i medici la operarono una seconda volta, all'altra gamba. A seguito dell'intervento si registrarono complicazioni al cuore, con la morte avvenuta poi dopo due settimane. Stando alla consulenza, i problemi per l'anziana, così come gli interventi, ebbero origine proprio da quella caduta al cimitero, in ragione di una buca non segnalata e nascosta, per la quale ora il comune è stato citato in giudizio ai fini di un risarcimento. Il processo comincerà a gennaio.