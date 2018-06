Tragico schianto sull'A2: un morto e un ferito grave

Sabato 9 Giugno 2018, 14:48 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 15:10

Un morto e un ferito grave: è il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato stamattina sulla corsia nord dell’autostrada A2, poco prima dell’uscita di San Mango Piemonte. Per cause ancora in corso di accertamento un mezzo pesante ha tamponato una Volkswagen, che è finita fuori strada e si è schiantata contro il guardrail in prossimità di un’area di sosta.A bordo dell'auto c'erano due persone. Nonostante i tempestivi interventi di Croce Bianca e Humanitas per uno degli occupanti non c’è stato nulla da fare: si tratta di una donna di 86 anni, di origini foggiane. L’altra persona, che è rimasta ferita in modo grave, è stata trasferita d’urgenza al Ruggi. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia stradale per gestire il traffico veicolare ed effettuare la ricostruzione della dinamica.