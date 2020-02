Aveva 85 anni Francesco Quagliata ed era di Balvano. È morto nella notte dopo che ieri sera la sua auto era finita in una piccola scarpata a San Gregorio Magno. Un incidente che non sembrava grave, al punto che ai soccorritori l'uomo rispondeva con lucidità alle domande. Ha dato lui stesso indicazioni sui familiari, su chi fosse perche era vigile, lamentava solo un forte dolore alla schiena. È stato trasportato in ospedale, ad Oliveto Citra, ma nella notte le sue condizioni si sono aggravate perdendo la vita. Bisogna ora accertarne le ragioni, evidentemente il colpo ha prodotto lesioni interne che non gli hanno dato scampo.

L'uomo era finito fuori strada mentre percorreva la provinciale che conduce a San Gregorio. La sua auto ha sfondato il guard rail ed un muretto. Un automobilista di passaggio ha visto i fari accesi e si è fermato, attivando i soccorsi. Non sembrava grave, invece nella notte è sopraggiunta la morte.

Ultimo aggiornamento: 14:03

