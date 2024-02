Tragedia ad Eboli. Ieri pomeriggio Cosimo Fusella, autista 29enne ebolitano, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 30 nei pressi del ristorante La Camionista. Fusella era in sella alla sua moto che si è scontrata con un fuoristrada che, uscendo da una traversa, ha imboccato la provinciale per dirigersi verso il centro di Eboli. Lo scontro è stato molto violento, il motociclista è finito sull’asfalto a parecchi metri di distanza dal punto d’impatto dei veicoli. Dopo pochi istanti il motociclista è deceduto. Gli automobilisti hanno allertato soccorritori e forze dell’ordine.

A giungere per prima sul posto è stata una pattuglia dellache era poco lontano dal sinistro, poi sono arrivati i carabinieri e la polizia municipale con i soccorritori del 118 che hanno accertato ildel motociclista. La provinciale 30, nel tratto dove è avvenuto l’, è stata chiusa al traffico e le forze dell’ordine hanno effettuato iper stabilire la dinamica del sinistro. Gli investigatori hanno informato il magistrato di turno dellache ha disposto ildei due veicoli. La salma diè stata trasferita all’

APPROFONDIMENTI Colla nella serratura della casa che tentano di occupare: anziana bloccata a Eboli Indagine sugli appalti tra Capaccio Paestum e Battipaglia, computer e cellulari al setaccio Contursi, con la tecnica del finto nipote truffa un'anziana: arrestato

In ospedale è stato condotto anche il conducente del fuoristrada, un anziano ebolitano, che è rimasto ferito non gravemente e nelle prossime ore dovrà essere ascoltato dagli investigatori per ricostruire esattamente la dinamica dello scontro e stabilire le eventuali responsabilità. Bisognerà accertare la velocità di entrambi i veicoli al momento dello scontro. Il fuoristrada usciva da una traversa ed ha imboccato la strada provinciale 30, l’automobilista potrebbe non essersi accorto che stava sopraggiungendo la moto. L’impatto tra la moto e il veicolo è stato inevitabile e molto probabilmente l’automobilista, come da prassi, sarà indagato per omicidio stradale. La notizia dell’incidente mortale ieri pomeriggio si è diffusa velocemente ad Eboli dove Cosimo Fusella, autista e dipendente di un’azienda di logistica, era moto conosciuto e stimato. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati su social in ricordo della vittima Fusella che aveva la passione per il motociclismo e purtroppo mentre era in sella alla sua moto ha perso la vita e i suoi sogni e desideri non potranno più realizzarsi.

Intanto, non è la prima volta che si verificano incidenti stradali lungo le provinciali, che collegano il centro di Eboli con la periferia, e che vengono percorse ad alta velocità e senza prudenza.