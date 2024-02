Hanno tentato di fare irruzione in un appartamento per occuparlo e quando hanno capito che era abitato da un’anziana hanno inserito colla nella serratura della porta d’ingresso bloccandola. L’episodio è accaduto giovedì sera in pieno centro ad Eboli, in via Nobile, e l’80enne, in precario stato di salute, ieri mattina si è accorta che era sequestrata in casa.

APPROFONDIMENTI Contursi, con la tecnica del finto nipote truffa un'anziana: arrestato Il vice-presidente della Provincia di Salerno bloccato e minacciato: «Posto e momento sbagliati» Eboli: «la carenza di posti letto impone di salvare l'ospedale della Piana», l'appello di Tommasetti

Ha subito allertato i familiari e i vigili del fuoco. Ore da incubo per l’anziana fin quando sono giunte due squadre dei vigili del fuoco che, con un carro gru, hanno raggiunto la finestra dell’abitazione e sono riusciti a liberarla. Prima di intervenire con il carro gru i caschi rossi hanno cercato di forzare la porta ma la serratura era ormai bloccata dalla colla. I malviventi hanno messo a segno un vero e proprio raid per entrare nell’abitazione e non riuscendoci, per ripicca, hanno cosparso la serratura della porta d’ingresso dell’abitazione di colla e sono fuggiti. Sollievo per l’anziana solo quando è stata liberata dai vigili del fuoco ed è potuta uscire di casa.

I familiari dell’anziana, molto preoccupati per l’accaduto, hanno denunciato l’episodio. Gli investigatori hanno avviato subito le indagini per individuare i delinquenti responsabili dell’azione criminosa ed hanno acquisito un filmato realizzato dalla telecamera di un’attività commerciale di via Nobile in cui sono immortalati gli uomini che avrebbero cercato di occupare l’abitazione e che addirittura nei giorni scorsi in altre zone di Eboli avrebbero compiuto raid contro automobili in sosta danneggiandole. I balordi potrebbero avere le ore contate ma ad Eboli c’è il timore che episodi simili possano ripetersi, sarebbe la prima volta che qualcuno tenta di occupare una casa in cui ci sono inquilini.

Ovviamente, le forze dell’ordine dovranno effettuare maggiori controlli per evitare altri tentativi di occupazione illegale di case come purtroppo sta accadendo da tempo in tutta Italia.