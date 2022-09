Mandria di bufale invade la A2: due animali morti, automobilista ferito

Un gruppo di bufale questa mattina ha invaso l'autostrada del Mediterraneo, l'A2 tra Campagna e Contursi e due bufale sono state investite ed uccise dai veicoli in transito. Nell'incidente sono rimasti coinvolti tre automobili e un autocarro. Un automobilista è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dove è stato medicato e giudicato guaribile in pochi giorni. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Eboli, diretti dal sostituto commissario Antonio Quaranta, che hanno eseguito i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro stradale. Rallentamenti per gli automobilisti sopraggiunti che hanno potuto percorrere l'autostrada solo su una corsia in direzione sud.