Mercoledì 16 Gennaio 2019, 06:30

Maestre e professori assunti sulla cattedra di sostegno, poi passati negli anni ad insegnare italiano, inglese o matematica. Assunti 19 anni fa in Campania e adesso sotto accertamento per un titolo sospetto che abilita all’insegnamento agli alunni disabili. È il nuovo risvolto delle indagini amministrative avviate dall’Ufficio scolastico della Campania nell’ambito dello scandalo sui titoli di sostegno usati come “scorciatoia” per essere immessi in ruolo più velocemente. «Sono indagini mirate, verifiche titoli con indicazioni del giorno dell’esame di abilitazione e la data di iscrizione ai corsi abilitanti sul sostegno che si svolgevano presso scuole ed enti privati»: la conferma arriva da fonti dell’Ufficio scolastico regionale, guidato da Luisa Franzese. Dopo la denuncia di due enti di formazione privati nel salernitano e l’inchiesta avviata a carico di tre docenti accusate di aver prodotto titolo di sostegno falso, l’amministrazione scolastica avvia accertamenti sulle pratiche di immissione in ruolo sulle cattedre di sostegno agli inizi degli anni 2000. Sotto i riflettori almeno 512 docenti che tra il 1998 e il 1999 furono assunti in tutta la regione perché in possesso di un’abilitazione proprio sul sostegno. A Napoli tra il 1998 e il 1999 furono assunti 343 docenti di sostegno, a Salerno se ne contarono solo 19, ad Avellino 14, a Benevento 27. Mentre a Caserta gli assunti sul sostegno furono 109 docenti. Sotto indagine potrebbero finire insegnanti di ruolo, quindi titolari da più di 19 anni e ormai cinquantenni.