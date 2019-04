CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 1 Aprile 2019, 07:57

Sapeva di essere stata adottata ma, quando ha scoperto di avere dei problemi di salute, ha deciso di rintracciare la sua madre biologica per avere informazioni di carattere sanitario in merito a patologie trasmissibili ereditariamente. Il suo caso è uno dei tanti approdati davanti al tribunale per i Minorenni di Salerno in seguito alla sentenza 1946/2017 delle sezioni unite della Cassazione che ha definitivamente sancito il diritto, da parte dei figli adottivi, di conoscere le proprie origini biologiche anche nel caso di parti in anonimato. La donna ha così presentato un'istanza davanti al Tribunale che ha aperto l'istruttoria risalendo all'identità della madre biologica: se questa acconsentirà a revocare la dichiarazione all'anonimato fatta al momento del parto, l'adottata potrà conoscere le sue origini.