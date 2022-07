Spioncini coperti e pettorine da postini privati, caccia ai ladri

ANGRI. Si travestono da postini per entrare in casa e rubare. Questa la segnalazione lanciata attraverso i social da alcuni cittadini d Angri, in particolar modo lungo Corso Italia, per l'irruzione in diversi appartamenti di almeno tre persone. A dire di testimoni, la banda avrebbe prima offuscato gli spioncini delle porte d'ingresso, per poi tentare di entrare in casa. Quasi certamente credevano che all'interno dell'appartamento non vi fosse nessuno.

APPROFONDIMENTI IL CASO Raffica di furti al Cilento Outlet Village: scatta l'indagine... IL FURTO Rubata l'auto al presidente del Coni Malagò, ritrovata...

Nei pressi del palazzo, invece, è stata segnalata una terza persona che probabilmente fungeva da palo, mentre altri due complici si recavano ai piani superiori. «Avevano delle pettorine arancioni e si spacciavano per personale di posta privata». Qualcuno ha raccolto la segnalazione, denunciando l'accaduto ai carabinieri, giunti poi sul posto per una serie di sopralluoghi e raccolta di indizi. Altri, ancora, nel riconoscere le modalità attuate dai tre hanno a loro volta condiviso le proprie esperienze, con le medesime persone, raccomandando prudenza e l'immediata segnalazione alle forze dell'ordine.