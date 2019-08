Venerdì 2 Agosto 2019, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 02-08-2019 07:01

Ladri scatenati in azione. Si arrampicano sulle tubature ed entrano nelle case, forzando balconi e finestre anche se all’interno ci sono gli inquilini e i proprietari. A casa di Vincenzo Citro, noto parrucchiere, hanno fatto irruzione ben due volte in meno di una settimana. Giovedì 25 luglio, poco prima delle 22, i ladri, almeno tre, sono entrati a casa Citro e hanno rovistato tra i cassetti, rubando duemila euro, gioielli e monili. In casa c’era solo la maglie di Vincenzo Citro che intimorita, per sfuggire alla grinfie dei banditi e temendo il peggio si è rifugiata sul tetto dell’abitazione, rischiando di precipitare nel vuoto.Ad allertare Citro, che era in paese, sono stati i vicini di casa. Il parrucchiere si è precipitato a casa preoccupatissimo, per soccorre la moglie. I banditi armati di torce e arnesi da scasso, appena rubato il portagioie con denaro e gioielli, si sono lanciati nel vuoto dai balconi, rischiando di ferirsi e sono fuggiti. La padrona di casa si è rincuorata solo quando è tornato a casa il marito. I ladri erano già svaniti nel nulla. Poi, mercoledì 31 luglio, verso le 16,30, in pieno giorno i ladri sono ritornati a casa Citro. Con lo stesso modus operandi si sono arrampicati sui balconi e sono entrati in casa. Volevano rubare altri gioielli ed orologi che avevano notato durante il furto precedente. Questa volta il colpo non è andato a segno. I banditi sono stati messi in fuga dal proprietario di casa che si è anche dotato di una serie di antifurti per scoraggiare i malintenzionati. «Negli ultimi giorni a Giffoni Sei Casali – dice Citro – siamo assediati dai ladri e i furti sono aumentati. In meno di una settimana i banditi sono entrati in casa due volte. Siamo tutti spaventati, perché entrano nelle abitazioni anche se ci sono le famiglie e può accadere di tutto. L’altra sera mia moglie quando ha capito che c’erano i ladri in casa si è rifugiata sul tetto per scongiurare il peggio ed è ancora spaventata. Poi, l’altro pomeriggio i ladri sono tornati nelle mia abitazione ma non hanno rubato nulla».