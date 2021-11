Ladro seriale nella zona industriale, ruba furgone, auto e scooter: condannato

E' stato condannato a 2 anni e 5 mesi di reclusione un 43enne di Sarno, accusato di furto e ricettazione di auto e scooter. La sentenza è stata emessa dai giudici della Corte d'Appello a Salerno, che ha ridotto il giudizio di primo grado emesso nel 2018 tramite rito abbreviato. L'uomo fu coinvolto in un'indagine, caratterizzata da immagini di videosorveglianza, su di una serie di furti consumati nel 2017 presso alcuni locali della zona industriale di Salerno.

Dopo aver forzato il cancello d'ingresso, aveva portato via da un fabbricato un furgone per poi far perdere le sue tracce. Allo stesso modo, poi, aveva rubato un'auto da una rimessa di Pontecagnano qualche mese più tardi, insieme a una motocicletta da un viale condominiale della zona orientale di Salerno. Senza accorgersene, fu ripreso però dalle telecamere di sorveglianza, nell'ultimo caso, proprio mentre portava via la motocicletta. L'indagine fu seguita dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno, giunti nei pressi di un garage a Sarno dove furono trovati i resti degli altri due mezzi rubati. Per l'imputato fu disposto il divieto di dimora a Salerno e Pontecagnano. In primo grado la condanna fu di 3 anni di carcere, ora ridotta in Appello.