Lavori di restyling delle aree di servizio di Sala Consilina sull'A2 del Mediterraneo

Nel prossimo autunno sono previsti i lavori di ricostruzione delle Aree di Servizio di Sala Consilina Est e Ovest. L'Eni (committente dei lavori), in virtù del contratto di concessione stipulato con Anas, ha già provveduto ad avviare la pubblicazione delle procedure di gara per appaltare i lavori. Una volta concluso l'espletamento delle procedure di gara, si procederà alla consegna dei lavori, che saranno realizzati per fasi e in continuità di esercizio garantito, sotto la costante verifica e sorveglianza Anas.

Le nuove strutture saranno in linea con gli standard previsti a livello europeo e adeguati alle moderne esigenze - anche in prospettiva - dell'utenza. I servizi e le innovazioni introdotte sono misurati sulla base di parametri di sostenibilità ambientale ed energetica, che puntano ad un rinnovato ideale equilibrio tra gli strumenti necessari a garantire il comfort oggi richiesto dagli utenti ed il pieno rispetto per la natura. Tra le novità introdotte assume particolare rilevanza l’installazione di colonnine a rapidissima ricarica per i veicoli elettrici.

Si prevedono inoltre performanti innovazioni per quanto riguarda il ristoro, l'igiene ed il relax durante la sosta.