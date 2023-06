Morte di Dora Lagreca. «No all'archiviazione», il giudice ordina ulteriori indagini

Il giudice di Potenza ha disposto una integrazione delle indagini per la morte di Dora Lagreca. Otto mesi per le perizie balistiche e mediche. Si tratta della ragazza di Montesano sulla Marcellana morta a Potenza dopo un volo dal quarto piano e per la cui morte è indagato il fidanzato, accusato di induzione al suicidio. La Procura aveva richiesto l'archiviazione, la famiglia attraverso il legale, l'avvocato Renivaldo Lagreca, ha chiesto e ottenuto la proroga delle indagini.