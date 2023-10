Dora Lagreca, due anni fa la morte: «Vogliamo verità e giustizia»

Due anni fa la morte di Dora Lagreca, il mistero su cosa sia accaduto a Potenza alla giovane salernitana resta intricato e per questo le indagini continuano.

Era la sera del 9 ottobre 2021 quando Dora Lagreca, 30enne originaria di Montesano sulla Marcellana, perse la vita a Potenza. A distanza di due anni la famiglia chiede di sapere la verità su quanto avvenuto. Per questo motivo qualche mese, attraverso l'avvocato Renivaldo Lagreca, si è opposta alla richiesta di archiviazione della Procura lucana delle indagini a carico del fidanzato accusato di induzione al suicidio. Opposizione accolta dal Gip che ha deciso per una proroga di otto mesi, soprattutto per studiare la balistica della caduta del corpo di Dora. Perché la trentenne precipitò giù dal quarto piano della palazzina dove abitava a Potenza con il suo fidanzato, Antonio Capasso.

La sera in cui Dora precipitò dal balcone, i due erano appena rientrati da una serata insieme.

Lui raccontò che la ragazza si sarebbe gettata giù dal balcone al culmine di una lite. La famiglia di Dora ha sempre sostenuto che ci sono ancora stati tanti punti oscuri nella vicenda, soprattutto sono convinti che mai si Dora avrebbe deciso di togliersi la vita.