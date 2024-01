Ancora disagi per gli automobilisti in transito sulla Cilentana. Mentre si attende l’avvio dei lavori sul viadotto Acquarulo che ha determinato la chiusura del tratto tra Vallo della Lucania e Massicelle, viene chiusa anche la corsia in direzione nord all’altezza di Roccagloriosa, per cedimento del piano viabile. Si tratta di una corsia utilizzata dai mezzi pesanti che viaggiano in direzione Salerno. La chiusura è stata decisa ieri mattina, il transito veicolare è consentito su un’unica corsia dove è stato disposto il doppio senso di circolazione e il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

APPROFONDIMENTI Pontecagnano Faiano: il coordinamento Mare libero diffida il comune per la proroga delle concessioni demaniali Turismo, il miglior stabilimento balneare del Sud Italia è a Camerota Capaccio Paestum, pini ammalorati a Santa Venere: la protesta degli ambientalisti

Gli automobilisti che viaggiano in direzione nord sulla Cilentana troveranno quindi all’altezza di Roccagloriosa questo restringimento e poco più avanti dovranno imboccare il percorso alternativo alla Cilentana sulla statale 18 da Massicelle a Vallo per continuare il viaggio. Chiusure necessarie al fine di garantire la sicurezza. L’Anas non ha esitato ad intervenire quando ieri mattina il sorvegliante di zona ha constatato un cedimento del piano viabile. Il personale tecnico, a seguito di un sopralluogo, ha ritenuto opportuno non far transitare gli utenti sulla corsia dedicata soprattutto ai mezzi pesanti, in attesa di ulteriori accertamenti. A fronte dei nuovi disagi sulla Cilentana arrivano anche notizie positive. Hanno preso il via due giorni fa le attività di cantierizzazione per l’intervento da eseguire sul viadotto Acquarulo a Ceraso, interessato da anomalie strutturali. Le attività preliminari proseguiranno anche nei prossimi giorni, per permettere l’attivazione graduale delle lavorazioni.

Nei giorni scorsi era stata ultimata la progettazione esecutiva dell’intervento di ripristino così come annunciato entro le festività pasquali, condizioni meteo permettendo. Gli interventi interesseranno il pulvino della pila 5 mediante l’installazione di ponteggi sospesi, anche in considerazione dell’allocazione geografica dell’opera ad oltre 50 metri dal piano campagna, eseguendo un intervento puntuale e localizzato in corrispondenza della lesione riscontrata. Si tratterà di un intervento chirurgico e complesso, che necessiterà per la maggior parte delle attività di condizioni meteorologiche favorevoli, oltre che di costanti verifiche tecniche in corso d’opera. Gli automobilisti e l’intera comunità cilentana sperano in una rapida ripresa della circolazione.

L’interdizione al traffico del tratto Vallo della Lucania Massicelle è difficile da sopportare. A rischio anche il servizio di emergenza sanitaria.