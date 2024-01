Capaccio Paestum, pini ammalorati a Santa Venere: la protesta degli ambientalisti

E’ polemica nella Città dei Templi tra residenti ed ambientalisti per il taglio dei pini in località Santa Venere. Nel mirino, il progetto dell’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum, finanziato per circa 1 milione di euro, che prevede l’abbattimento degli attuali 71 alberi dall’ex Cirio fino all’innesto con la SS18 e Via Molino di Mare.

Al loro posto saranno poi piantumati dei platani meno invasivi. Nei giorni scorsi, prima di procedere con l’abbattimento, il primo cittadino Franco Alfieri ha anche incontrato numerosi residenti della zona, spiegando loro la necessità di intervenire ai fini di evidenti motivi di sicurezza, visto che spesso in zona si registra la caduta di pigne e rami sulla sede stradale.

Nel weekend, poi, la strana scoperta perché in zona sono stati affissi dei cartelli con le scritte “Sono vivo, sono memoria” su tutti i pini che attraversano la contrata lungo Via Magna Graecia.

In ogni caso, l’Ente sta effettuando nuove valutazioni ed approfondimenti prima di procedere al taglio.