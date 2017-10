Life on travel scopre La Via Silente: Veronica e Leonardo sbarcano a Salerno

Sabato 21 Ottobre 2017, 09:52 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 09:52

La via Silente diventa la meta di Veronica Rizzoli e Leonardo Corradini, quotidianamente in viaggio per il mondo dal 2007 su due ruote. I due blogger fondatori del portale Life on Travel, uno dei più importanti in Italia per gli appassionati di cicloturismo, hanno annunciato sui social l’arrivo nel Cilento.“Buon viaggio a noi e buon divertimento a chi ci seguirà in questa nuova, pazza avventura nel Cilento!”, hanno scritto, facendo sapere che da questa mattina (21 ottobre) percorreranno la via Silente. “Siamo viaggiatori lenti,adoriamo viaggiare in bici per scoprire luoghi nuovi e lontani dal turismo di massa”, spiegano e con questa premessa hanno deciso di scoprire anche il percorso cicloturistico cilentano.La via Silente attraversa tutto il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per circa 600 chilometri.In questa avventura Veronica e Leonardo saranno accompagnati da Nala, la loro cagnolina.