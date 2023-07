Pontecagnano Faiano, il sindaco Lanzara: presto controlli serrati per la sicurezza in Litoranea

Questa mattina, presso Palazzo di Città di Pontecagnano Faiano , è avvenuto l’incontro formale di benvenuto al nuovo comandante della stazione dei carabinieri Dario Santaniello.

Il Maresciallo Capo, ufficialmente in servizio nel centro picentino dal 14 luglio, è stato accolto dal Sindaco Giuseppe Lanzara e dalla Vice Sindaca con delega alla Sicurezza Nunzia Fiore, che gli hanno donato una serigrafia del Municipio in segno di vicinanza e di gratitudine per l’apporto che darà alla cittadinanza da ora a venire.

Molti i temi trattati durante l’incontro, primo fra tutti le nuove disposizioni per il monitoraggio della zona Litoranea, sottoposta nelle ultime settimane ad un inasprimento dei controlli e delle sanzioni.

Il Comune, insieme alla stazione locale dei carabinieri ed al Comando di Polizia Municipale, ha infatti inteso rafforzare il numero di agenti e di ore di presenza sulla fascia costiera, con particolare riguardo alla zona del Belvedere, in cui si incontrano giovani, famiglie ed anziani alla ricerca di fresco e di momenti di socialità.

Un’azione, questa, resa necessaria dal sovraffollamento delle strade e dei locali nel periodo delle vacanze, dove il numero dei fruitori della zona aumenta esponenzialmente.

In virtù delle problematiche emerse, il Primo Cittadino ha inoltre scritto ai vertici ed al Settore Viabilità della Provincia di Salerno per richiedere con urgenza un incontro focalizzato sulla implementazione delle misure di sicurezza lungo questo tratto particolarmente insidioso, costato anche la vita a diverse persone.

«Come sempre durante il periodo estivo, lungo la costa la folla aumenta e con essa i rischi legati alla sicurezza.

Per questo abbiamo incontrato i Comandanti dei Carabinieri e della Polizia Municipale per coordinare un servizio più efficiente, a garanzia della tranquillità di chi frequenta la Litoranea. Solo domenica, come ci hanno annunciato i militari, ben cinque sono state le auto dell’arma che hanno controllato Magazzeno al fine di prevenire fenomeni di illegalità e monitorare la situazione in corso. In particolare, si è reso necessario un potenziamento delle pattuglie nelle ore notturne e nel fine settimana. Ringraziamo allora le Forze dell’Ordine e, in particolare, il neo Comandante dei Carabinieri Dario Santaniello per essersi subito prodigato affinché si programmasse un piano specifico per la tutela della zona in questione, troppo spesso teatro di episodi gravi e finanche drammatici», ha dichiarato la Vice Sindaca, con delega alla Sicurezza Nunzia Fiore.

«La città di Pontecagnano Faiano saluta con gioia e fiducia il nuovo Comandante Dario Santaniello, che ha recentemente preso le redini del presidio dei Carabinieri, alternandosi al suo predecessore Vincenzo De Chiara, cui vadano i più sentiti ringraziamenti per lo spirito di servizio e di responsabilità testimoniato in questi anni. Fin dalle prime ore, con il nuovo vertice della stazione sono state considerate e prospettate delle linee guida per il controllo del territorio, nella fattispecie dell’area costiera, dove la necessità di potenziare i controlli è più che mai impellente. Resta inteso che Forze dell’Ordine, Comune e fruitori della costa debbano collaborare affinché Magazzeno venga resa un posto più sicuro, accogliente e vivibile. Confermo, allora, l’appello a mantenere un comportamento rispettoso delle regole e delle persone, non contravvenendo a quelle leggi che garantiscono invece la serenità e la vita e ringrazio anche il Comandante della Polizia Municipale Tonino Vecchione che, insieme ai suoi agenti, contribuisce a rendere questo progetto efficiente, durevole ed a misura di cittadino», ha aggiunto il Sindaco Giuseppe Lanzara.