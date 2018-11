Lunedì 12 Novembre 2018, 06:40

Dopo l’accensione c’è chi prova a rovinare la festa. Un fiume di gente ha invaso sabato e domenica il corso Vittorio Emanuele e i vicoli di via Mercanti per ammirare le Luci d’artista inaugurate venerdì sera. Tra uno scatto di cellulare, un selfie e una passeggiata col naso all’insù, spuntano le note stonate. L’occupazione abusiva di suolo pubblica dilaga nel corso del primo fine settimana dall’atmosfera natalizia: cuore della illegalità è Largo Campo, ma tavolini selvaggi spuntano anche nelle traverse di via Roma.La carenza di controlli ha dato campo libero agli abusivi anche in via Mercanti dove spuntano tappetti di mercanzie e bancarelle. Non un bel biglietto da visita di certo. Una pagina da dimenticare nel fine settimana che ha fatto registrare un boom di presenze. C’è da sperare che dal prossimo fine settimana qualcosa cambi e che vengano predisposti servizi mirati della Polizia municipale per stanare chi sfrutta l’ondata di visitatori. Tra svago e passeggiata artistica spunta l’illegalità diffusa. Ne è un esempio quanto accaduto a Piazza Sant’Agostino, dove nelle cornice nelle splendide decorazioni sabato sera sono spuntati ben quattro venditori abusivi che hanno disteso i loro tappeti bianchi per vendere di tutto, chincaglierie e giocattoli. Da una parte le famiglie proiettate già al Natale, dall’altra i venditori abusivi in libera azione. Ma il caso più eclatante delle vendite abusive si è registrato a via Mercanti: gruppi di venditori si sono posizionati prima di via Botteghelle e nei pressi di piazza Giacomo Matteotti e della chiesa del Crocifisso.